La Stampa: "Sarri vede il primo traguardo"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de La Stampa trova spazio la gara della Juventus di questa sera a Mosca: "Sarri vede il primo traguardo". La locomotiva davanti allo stadio, i particolari architettonici che evocano i treni, il primo museo di Russia dedicato a una squadra: la RZD Arena è uno scrigno di ricordi, porta indietro d'un secolo fino ai ferrovieri che si riunivano qui per giocare. Maurizio Sarri riesce appena a sbirciare, il tempo del walk around – senza piumino addosso, il freddo non è eccessivo - e della conferenza stampa, comunque distratto da una storia più piccola ma gratificante, quella personale che può scrivere stasera. La sua Juventus è a un passo dalla qualificazione: una vittoria garantirebbe gli ottavi, permetterebbe di pianificare l'assalto al primo posto nel girone e custodire energie per il campionato.