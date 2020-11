La Stampa: "Serie A sempre più straniera. Di italiano ci sono più autoreti che gol"

"Serie A sempre più straniera. Di italiano ci sono più autoreti che gol". Questo il titolo che La Stampa in edicola dedica al nostro campionato nell'edizione odierna. Si è segnato pochissimo all'improvviso all'ultimo turno e gli stranieri ne hanno realizzati l'83% (15 su 18), mentre gli italiani hanno fatto più autogol (2) che gol (1). Altro record: dopo 7 giornate sono scesi in campo 469 calciatori di cui 296 (63,11%) sono stranieri. Anno scorso furono 58,34%, mentre il primato storico a fine torneo è del 2018/2019 con 59,4%. Su 220 titolari gli italiani sono stati 73, meno di un terzo. A maggio in Serie A, avanti di questo passo, crollerà il record di maggior stranieri in campo (332 del 2019/2020) e più giocatori utilizzati in assoluto (581 del 2012/2013).