La Stampa: "Show Inter! Vola in finale contro il Siviglia"

Prima pagina de La Stampa che in taglio alto titola: "Show Inter! Vola in finale contro il Siviglia". Altre due reti (più un assist) per Lukaku e le sue partite consecutive di Europa League con gol diventano 10. Ma questa volta la butta dentro (due volte) anche Martinez, che lontano da Milano non gioiva addirittura dall'Epifania. E in mezzo ai due bomber s'infila persino il guizzo di D'Ambrosio. Fanno cinque, insomma. La semifinale tanto temuta contro lo Shakhtar do Brasil finisce in trionfo: 5-0 e un'italiana in finale della seconda eurocoppa a 21 anni di distanza dal Parma, che poi la vinse sul Marsiglia.