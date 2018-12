"La Juve dei record liquida la Roma". Titola così l'edizione odierna de La Stampa, che in taglio alto pone l'accento sul successo bianconero e sul primo 'mezzo titolo' conquistato: "Campione d'inverno con due giornate d'anticipo". La formazione di Massimiliano Allegri domina contro i giallorossi e alla fine s'accontenta dell'1-0: tanto basta per i tre punti e per riportarsi a +8 sul Napoli secondo.