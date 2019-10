La Stampa: "Solo la Roma è più azzurra del Toro"

© foto di stefano tedeschi

La Nazionale stasera scenderà in campo in quel di Vaduz, in Liechtenstein, e il CT Roberto Mancini proverà diversi elementi nuovi nella formazione titolare, così La Stampa titola: "A Vaduz solo la Roma è più azzurra del Toro". Nell'undici titolare di questa sera troveranno posto sia Andrea Belotti che Salvatore Sirigu: due rappresentanti del Torino dall'inizio. Nel risiko dei club in campo, la Roma vince (tre saranno i giallorossi: Mancini, Zaniolo, Cristante), il Toro insegue ad una lunghezza.