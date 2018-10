La Stampa: "Soriano cambia per conquistare il Toro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio sulle pagine de La Stampa per Roberto Soriano, centrocampista arrivato al Toro dal Villarreal in estate. "Soriano cambia per conquistare il Toro" è il titolo che propone il quotidiano piemontese che poi prosegue: "Esterno sinistro al posto di Zaza: così Mazzarri, dopo un inizio incerto, pensa al rilancio in un ruolo nuovo".