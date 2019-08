La Stampa: "Sorpresa Dzeko. Ora l'Inter punta la Juve per Dybala"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sorpresa Dzeko: rinnovo con la Roma. Ora l'Inter punta la Juve per Dybala" titola La Stampa all'interno delle proprie pagine sportive. "Effetto domino nel mercato degli attaccanti: salta il passaggio in nerazzurro del giallorosso. Scambio con Icardi, ma la Joya resta nel mirino del PSG: il Barça fa posto a Neymar, via Coutinho".