La Stampa: "Spadafora verso il sì. Negli stadi kit sierologici: esiti in 8 minuti"

"Spadafora: "Ottimista, andiamo verso il sì". Negli stadi kit sierologici: esiti in 8 minuti". Questo il titolo a pagina 32 che La Stampa dedica alle parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora e alle novità istituite dal protocollo: "Lega e Figc pensano ad un kit per i test sierologici in grado di fornire i risultati in 8 minuti. L'idea è di collocarlo in tutti i centri sportivi delle squadre e negli stadi, per testare tutte le persone autorizzate a entrare".