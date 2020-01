© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola: "Spettatori in crescita, superata quota 30.000 di media". Prosegue l'ottimo andamento delle presenze negli stadi della Serie A. Per la seconda volta in questa stagione è stata superata quota trentamila presenze di media a partita, soglia che era stata oltrepassata soltanto quattro volte negli ultimi dieci anni. La seconda giornata di ritorno, aperta venerdì da Brescia-Milan e chiusa domenica sera da Napoli-Juventus, è stata seguita infatti sugli spalti da oltre trecentomila appassionati, per una media di 30.221 a incontro.