Alle 12.30 c'è Torino-Sassuolo, una delle partite più dense di significato tra quelle di questa terzultima giornata di Serie A. Una sfida importante per puntare ancora all'Europa, la squadra di Walter Mazzarri sa che bisogna vincere. Intanto l'allenatore in conferenza stampa s'è lamentato per gli orari e le date che prevedono il calendario di queste ultime partite e La Stampa, all'interno delle sue pagine sportive, ha parlato di entrambe le cose: "Toro, oltre il Sassuolo si rivede l'Europa. Orario e date, Mazzarri va all'attacco".