© foto di Andrea Giannattasio

"Sprint Europa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna sezione sportiva de La Stampa questa mattina in edicola. Il titolo si riferisce ad Euro 2020, con l'appuntamento a stasera quando inizieranno gli ultimi 180' decisivi per le qualificazioni: "Sorpresa Kosovo: è in corsa dopo soli tre anni nell'Uefa. Quasi eliminata l'Islanda, rivelazione agli ultimi Mondiali. Sei nazionali hanno già ottenuto il pass. Italia e Belgio a punteggio pieno".