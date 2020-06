La Stampa: "Stasera Napoli-Juve: in palio il primo trofeo dopo il virus"

"Stasera Napoli-Juve: in palio il primo trofeo dopo il virus". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in edicola stamani in riferimento alla finale di Coppa Italia di stasera: "Non sarà la madre di tutte le finali, anche perché in Coppa Italia c'è un solo precedente come ultimo atto, ma sicuramente questo Napoli-Juve è il papà di tutte le sfide. Immaginabili o inimmaginabili con i suoi mille intrecci tra storia, orgoglio, mercato e passioni, anche se il (virtuale) prezzo del biglietto di uno stadio Olimpico chiuso al pubblico vale per il duello nel duello tra Sarri e Gattuso".