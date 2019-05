Sulle pagine de La Stampa di oggi è contenuta un'intervista a Glenn Stromberg, che parla lungamente di Atalanta. Lo svedese, ex capitano dei nerazzurri, ha infatti parlato del miracolo degli orobici, specificando tuttavia come questo terzo posto non sia arrivato per caso. Grandi meriti vengono riconosciuti al tecnico Gian Piero Gasperini, il cui futuro è ancora in dubbio (ma Stromberg è certo della sua permanenza). Stranieri? Non sono un problema per l'ex campione svedese, anzi: è un segno che a Zingonia sanno scegliere bene. Come dargli torto, dopo questo scintillante terzo posto...