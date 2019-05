La Stampa su Allegri e Agnelli: "Faccia a faccia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Stampa, all'interno del giornale, dedica un approfondimento alla Juventus e al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri, con il titolo: "Faccia a faccia". Presto l’incontro tra Agnelli e l'allenatore - si legge - per programmare la nuova Juve e chiarire gli obiettivi. In ballo non c’è solo il rinnovo contrattuale: in caso di rottura Conte si candida a tornare.