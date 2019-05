La Stampa su Allegri e la Juventus: "Alta tensione"

© foto di Alessio Del Lungo

"Alta tensione". Questo il titolo che dedica La Stampa in edicola questa mattina al suo interno alla situazione legata alla panchina della Juventus. Non bastano due incontri tra Allegri ed i bianconeri - si legge a pagina 35 - per risolvere il rebus del futuro bianconero. Oggi nuovo vertice in sede, mentre esplode il malumore di Dybala in vista del mercato.