© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de La Stampa apre oggi con un titolo a tutta pagina dedicato a Mario Balotelli: "Il ritorno". L'attaccante riparte da casa, firmando un contratto con il Brescia: "Finalmente gioco nella mia città". Un anno di contratto, con rinnovo automatico in caso di salvezza per tentare la rinascita, tenendo come obiettivo l'Europeo della prossima estate. L'esordio arriverà contro la Juventus, visti i quattro turni di squalifica che deve scontare dall'ultima giornata in Ligue 1.