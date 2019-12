La Stampa su Buffon: "L'aggancio"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio a Gianluigi Buffon con il titolo seguente: "L'aggancio". L'anticipo di campionato vedrà i bianconeri impegnati a Genova contro la Sampdoria per salire a +3 sull'Inter. Il portiere eguaglia Maldini con 647 presenze in A. Contro i blucerchiati un altro record del portiere leggenda della Juventus.