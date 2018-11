La Stampa su Buffon: "Pronto a tornare da ex in Italia"

© foto di Di Benedetto

Spazio a Buffon nella prima pagina de La Stampa in edicola questa mattina, con il titolo: "Scontata la squalifica è pronto a tornare da ex in Italia". Martedì il Paris Saint Germain sfiderà il Napoli al San Paolo e il portiere partirà dal primo minuto, dopo essere rimasto ai box a causa del caltellino rosso ricevuto la stagione scorsa al Bernabeu in Champions League.