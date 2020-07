La Stampa su CR7: "Macchina da gol"

vedi letture

"Macchina da gol". All'interno della propria sezione sportiva, La Stampa celebra lo straordinario rendimento di Cristiano Ronaldo in questa stagione. I traguardi dell'infinito fuoriclasse portoghese, il calciatore più anziano a segnare almeno trenta reti in una stagione di Serie A. CR7 non si ferma più: dopo aver blindato il nono scudetto della Juve, ha quattro partite per conquistare nuovi record.