© foto di Marco Frattino

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa riserva spazio alla multa comminata dalla Uefa a Cristiano Ronaldo per il suo atteggiamento al termine della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Solo una multa per il gestaccio, la Juve tira un sospiro di sollievo", il titolo del giornale in edicola sul portoghese della squadra bianconera. Max Allegri, dunque, potrà contare sull'ex Real Madrid anche per la sfida di andata contro l'Ajax.