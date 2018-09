La Stampa su CR7: "Un gesto di stizza scambiato per violenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo essersi sbloccato in Serie A con la doppietta al Sassuolo per Cristiano Ronaldo era arrivato il momento di dimostrare tutto il proprio valore sul palcoscenico che apprezza di più: la Champions League. Ieri al Mestalla di Valencia, però, è andato tutto male e La Stampa ha scelto di ripercorrere la serata del fenomeno portoghese nel pezzo dal titolo: "Un gesto di stizza scambiato per violenza. E CR7 esce in lacrime". "L'esordio in bianconero nella 'sua' coppa finisce subito - si legge ancora -. Il pubblico del Mestalla smette di fischiarlo quando lascia il campo".