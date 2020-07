La Stampa su Cristiano Ronaldo e compagni: "Juve in vacanza"

"Juve in vacanza". Questo il titolo a pagina 26 che La Stampa dedica ai bianconeri che con i sardi perdono per 2-0 alla Sardegna Arena: "Con la Champions di ritorno tra otto giorni, la prima Juventus ufficialmente campione d'Italia per la nona volta di fila doveva dare un senso alla trasferta di Cagliari, dove anche in questi tempi complicati a fine luglio si va preferibilmente in vacanza. Ebbene, è stato flop su tutta la linea".