© foto di Mattia Verdorale

"Separati in casa". Questo il titolo che La Stampa dedica a pagina 34 alla Juventus e al suo numero dieci Paulo Dybala: "La Joya ritrova la Juve, ma non parla con Sarri. E' fuori dal progetto. Lukaku aspetta i bianconeri e l'Inter in Belgio: lo United si infuria". Sull'argentino è piombato anche il PSG: pronti 60 milioni se Neymar lascerà la Francia.