La Stampa su Fiorentina-Juventus: "Forza 7"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 34, a Fiorentina-Juventus con il titolo seguente: "Forza 7". Ci sarà la sfida tra campioni: Ribery e Ronaldo. In due hanno vinto 56 trofei, in Serie A nessuno come loro. Nonostante l'orario (si giocherà questo sabato alle 15.00) il Franchi sarà gremito.