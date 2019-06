La Stampa su Fonseca: "Gioco, coraggio e voglia d'Italia"

© foto di Alessio Del Lungo

"Gioco, coraggio e voglia d'Italia. Fonseca, un visionario a Roma". Questo il titolo utilizzato da La Stampa, quotidiano in edicola questa mattina, al suo interno a pagina 36 in merito alla situazione che riguarda la panchina della Roma. Il portoghese ex Shakhtar Donetsk è il nuovo tecnico: per i giallorossi si è ridotto l'ingaggio da 4 a 2 milioni.