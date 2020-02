vedi letture

La Stampa su Haaland: "Fenomeno, dieci e lode: l'alieno del gol vuole tutti i record"

"Fenomeno, dieci e lode: l'alieno del gol vuole tutti i record". Questo il titolo che La Stampa utilizza al suo interno, a pagina 35, su Erling Haaland. Per il norvegese - si legge - dieta bio e cura maniacale, la baby star ex Salisburgo ha i suoi segreti per essere già a 10 reti in Champions League: "Se gioco è grazie a Cristiano Ronaldo".