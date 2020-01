La Stampa su Ibrahimovic: "Il campione"

© foto di Alessio Del Lungo

"Il campione". Questo il titolo che dedica La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 35, al Milan ed a Zlatan Ibrahimovic. Tutti ai piedi dello svedese, folla in delirio per il suo ritorno. Il 38enne sceglie il 21. Si è già allenato e punta la Sampdoria: "Devo aiutare la squadra, farò saltare di nuovo San Siro".