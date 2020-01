"Pronto all'uso". Titola così La Stampa nella prima pagina della sua sezione sportiva in riferimento a Zlatan Ibrahimovic che ieri si è presentato in conferenza stampa: "Effetto Ibrahimovic: gol in amichevole, è già leader del Milan "Posso giocare subito, mi sento più vivo che mai. E più cattivo". Nel test con la Rhodense (Eccellenza, 9-0) a Milanello, Pioli lo ha schierato tra i titolari, in mezzo a Suso e Calhanoglu, primo trailer del Milan che ha in mente. Ha segnato il 3-0 e dato un assist al turco, Zlatan, muovendosi già da leader per 45'".