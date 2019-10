La Stampa su Inter-Juventus: "Conte in sospeso"

© foto di WilMan

"Conte in sospeso". L'allenatore dell'Inter sarà il grande protagonista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Il quotidiano La Stampa, apre le proprie pagine sportive con questo titolo che continua così: "Cinque anni dopo il traumatico e improvviso divorzio, il tecnico dell'Inter ritrova la "sua" Juve Da totem bianconero e punto di forza dei nerazzurri: in palio non solo lo scudetto, ma l'orgoglio. Domani sera il derby d'Italia più atteso e speciale".