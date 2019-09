© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla sfida tra Inter e Juventus con questo titolo: "Conto alla rovescia". I bianconeri in campo contro la SPAL, l'Inter sfida la Sampdoria: le grandi rivali oggi in campo. Ultimo turno prima del big match scudetto di domenica dove Conte si troverà di fronte a Sarri.