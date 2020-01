© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, nella sua edizione odierna uno spazio alla sfida tra Juventus e Roma con quelo: "Senza storia". Avanza Sarri, i giallorossi si svegliano tardi. Coppa Italia, alla Juventus basta un primo tempo da applausi per spegnere le speranze della Roma. Tre gol, poi un'autorete e due grandi parate di Buffon: in semifinale il Milan o il derby con il Torino.