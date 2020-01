La Stampa su Kulusevski: "Il bambino"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla Juventus ed a Dejan Kulusevski con il titolo seguente: "Il bambino". Il gioiello svedese sbarca a Torino, i bianconeri ufficializzano le cifre dell'acquisto: 35 milioni più 9 di bonus, ma arriverà a giugno: il Parma, che lo ha in prestito, dice no a Paratici che offre Pjaca.