© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 33, uno spazio all'Inter con questo titolo: "I gemelli colpiscono ancora. I nerazzurri non conoscono ostacoli". La squadra di Conte vince anche a Napoli e continua la corsa in testa con la Juventus: decisivi Lukaku (doppietta) e Martinez. Il tecnico fa 100 vittorie a tempo di record in A.