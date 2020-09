La Stampa su Messi: "Resto al Barcellona. Non farei mai causa"

vedi letture

"Resto al Barcellona. Non farei mai causa", titola La Stampa. Rimane per non andare in tribunale. "Non avrei mai fatto causa al club della mia vita", sospira Leo Messi nella sua pubblica dichiarazione di resa (apparente) attraverso un'intervista al portale "Goal.com". La Pulce che voleva fuggire dalla propria tana, dopo 634 gol in 731 partite, resta al Barcellona fino al 30 giugno 2021: prigioniero dell'attuale contratto, di una clausola da 700 milioni e della paura di non vincere davanti a un giudice. Ma questa non è la fine della telenovela, ma solo della prima serie: nei prossimi nove mesi, con Leo libero di firmare da gennaio per andarsene a zero in estate e le elezioni presidenziali del Barça in programma a marzo, può ancora succedere di tutto.