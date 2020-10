La Stampa, Su Morata: "Taglio dell'ingaggio e gol: ha già ripagato la Juve"

Così l'edizione odierna de La Stampa su Alvaro Morata: "Taglio dell'ingaggio e gol: ha già ripagato la Juve". L'attaccante spagnolo si è infatti tagliato lo stipendio per rilanciarsi a Torino, ripagando così i bianconeri. Missione compiuta per il giocatore, per il quale la sensazione è che non se ne sia mai andato e con lui può sorridere tutta la squadra, sempre più innaMorata.