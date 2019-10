La Stampa su Parma-Torino: "Zuppa Inglese"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio anche alla partita tra Parma e Torino al suo interno, a pagina 35, con il titolo seguente: "Zuppa Inglese". I granata, in dieci per un'ora, cadono al Tardini e rimandano ancora una volta il salto di qualità: terzo ko in sei partite. I ducali vanno avanti, ma vengono rimontati e superati: dopo il pari decide il centravanti di casa all'88': 3-2 il finale.