La Stampa su Rangnick: "Arriva il professore"

L'edizione odierna de La Stampa apre la sezione sportiva titolando: "Arriva il professore". "Non posso escludere del tutto che andrò al Milan", dice Ralf Rangnick alla Bild. Non era mai stato così esplicito, anche se poi seguono le precisazioni legate alle valutazioni ancora in corso: "Al momento il Milan e il campionato italiano hanno altri problemi", spiega riferendosi al tempo a sua disposizione per programmare la nuova stagione in mezzo a questa totale incertezza.