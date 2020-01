© foto di Alessio Del Lungo

"Tra Pellegrini e Zaniolo spunta Bernardeschi. Roma-Juve, quasi amici". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina utilizza al suo interno, a pagina 35, sulla sfida tra giallorossi e bianconeri in campo domenica sera. Rivali in campo ed in Lega, ma - si legge - i due club sono alleati sul mercato.