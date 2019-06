La Stampa su Sarri e la Juventus: "Stretta finale"

© foto di Alessio Del Lungo

La Juventus è in trattativa con Maurizio Sarri per il futuro della panchina bianconera e, La Stampa, al suo interno a pagina 32, dedica un titolo a questa vicenda di mercato con il titolo: "Stretta finale". L'affare tra l'allenatore del Chelsea e il club campione d'Italia è in dirittura d'arrivo. Pronti tre anni di contratto: decisiva questa settimana.