La Stampa su Sarri: "Mister Europa"

L'apertura della pagina sportiva de La Stampa di oggi è dedicata al successo di Maurizio Sarri, vincitore dell'Europa League: "Mister Europa" è infatti il titolo del giornale torinese. Oltre a celebrare la vittoria del Chelsea (4-1 in finale all'Arsenal), l'articolo è anche da leggersi in chiave Juventus, visto che i bianconeri avrebbero scelto proprio Sarri come erede di Allegri. La Juve stringe i tempi, presto se ne saprà di più, anche se le parole di Sarri sono state molto abbottonate e diplomatiche: "Vorrei restare e ho un contratto, ma devo parlare con la società".