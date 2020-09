La Stampa su Zaniolo: "Colpo di sfortuna"

vedi letture

Apertura della sezione sportiva de La Stampa che recita: "Colpo di sfortuna". L'anteriore del ginocchio destro a gennaio, l'anteriore del ginocchio sinistro a settembre: due legamenti crociati rotti in 239 giorni. A 21 anni, quando le ombre e le paure del primo infortunio sembravano scomparse, Nicolò Zaniolo ha scoperto che anche la sfortuna ha una sua particolarissima forma di par condicio: un incrocio neanche duro con un dirimpettaio olandese (la prima volta fu De Ligt, stavolta Van De Beek), un ginocchio che va fuori asse, un movimento innaturale, un urlo di dolore e lo stesso Europeo, seppure posticipato di un anno, che rimane sempre sullo sfondo come traguardo. Da Roma-Juve a Olanda-Italia, otto mesi dopo, il golden boy si ritrova al punto di partenza di uno strano gioco dell'oca con la sorte: a giorni l'intervento chirurgico, da valutare dove, e poi altri sei mesi di stop con Fonseca di nuovo a fare i conti per la sua lunga assenza spalmata su buona parte della stagione e Mancini ad aspettarlo per il primo vero appuntamento in azzurro.