© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva con un titolo per Zaniolo e Demiral. vittime dello stesso infortunio al ginocchio: "Arrivederci a Roma". Stesso stadio, stesso sogno. L'appuntamento è virtuale, ma la voglia di esserci è reale: Nicolò Zaniolo e Merih Demiral, sfortunati protagonisti dell'ultimo Roma-Juve con la quasi contemporanea rottura del legamento crociato del ginocchio (destro per il giallorosso e sinistro per il bianconero), hanno già fissato nella loro testa la data del 12 giugno. Quando all'Olimpico si giocherà Italia-Turchia, partita inaugurale dell'Europeo, e i due giovani talenti vogliono tornare a sfidarsi.