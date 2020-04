La Stampa su Zlatan Ibrahimovic: "Il pioniere"

"Il pioniere". Questo il titolo a pagina 28 che La Stampa dedica a Zlatan Ibrahimovic: "Ibra primo big a tornare in campo: gol in amichevole con il suo Hammarby. Il Milan lo aspetta per chiarire il futuro. Fuggito a Stoccolma un mese fa, Zlatan si tiene in forma sgambando accanto ai suoi «dipendenti» dell'Hammarby, club di cui è coproprietario con il 25% delle quote. In Svezia il campionato è fermo ma non c'è il lockdown e per il Milan la cosa non rappresenta un problema".