La Stampa: "Suarez, la Juve chiese aiuto alla De Micheli"

"Suarez, la Juve chiese aiuto alla De Micheli". Titola così sulla propria prima pagina La Stampa per quanto riguarda il caso dell'esame di Suarez, sul quale sono emerse delle novità importanti "Serviva, a settembre e in dirittura d'arrivo del calciomercato, fare in fretta. Da qui, ricostruiscono gli investigatori, la prova creata ad hoc, con domande e risposte concordate a cui far rispondere Suarez durante una sessione d'esame volutamente straordinaria, ma giustificata con le esigenze di sicurezza legate all'emergenza covid. Dagli atti dell'inchiesta, emerge anche una telefonata tra Paratici e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, «amici d'infanzia». Il dirigente della Juventus chiede informazioni sulla procedura per ottenere la cittadinanza".