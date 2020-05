La Stampa sugli allenatori senza incarico: "Panchine in sospeso"

"Panchine in sospeso". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa in edicola stamani sugli allenatori senza panchina: "Un anno fa l'ultima di Allegri con la Juve: il tecnico aspetta un'offerta, Psg in pole. Il virus stravolge il mercato degli allenatori: tra i big in attesa c'è anche Spalletti".