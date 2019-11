L'edizione odierna de La Stampa dedica spazio anche al calcio in prima pagina, con particolare attenzione agli anticipi di ieri. In primis quello in cui il Torino ha battuto il Brescia: "Poker del Toro contro il Brescia", si legge in taglio alto. E poi anche l'Inter, che supera in rimonta l'Hellas Verona e "torna in testa al campionato", come scrive il quotidiano piemontese.