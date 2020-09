La Stampa sugli azzurri: "Partenza lenta"

vedi letture

"Partenza lenta", titola l'edizione odierna de La Stampa sul match di ieri sera degli azzurri. La giostra azzurra si ferma perché se c'è la testa, ma le gambe non rispondono non può che andare così. Il pareggio con la Bosnia interrompe la striscia d'oro del nostro calcio (undici successi di fila prima di ieri) e racconta di una squadra con il pieno di buone intenzioni, ma con le idee annebbiate da una condizione fisica al ribasso. L'Italia, a Firenze, non ha dimenticato come deve interpretare le partite e, questa, è la variabile più importante e a complicare la ripartenza dopo dieci mesi di stop ci si sono messi anche avversari con più benzina: gran parte dei bosniaci corrono già da tempo in Olanda o in altre realtà.