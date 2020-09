La Stampa sui casi Covid in Serie A: "Sotto esame"

"Sotto esame", titola l'edizione odierna de La Stampa dopo i tanti casi di Covid riscontrati in Serie A. "Un fulmine a ciel sereno", così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora definisce i 14 casi di positività, di cui 10 tra i giocatori che, dopo l'incontro con il Napoli, hanno riportato le lancette della serie A indietro di sei mesi. Governo e Lega calcio procedono secondo tabella di marcia, ma non possono fare finta di nulla: il severo protocollo della Figc non è bastato a isolare il campionato dalla pandemia. Preoccupa soprattutto la dimensione e l'improvvisa accelerazione del contagio, mentre cresce l'ansia per il risultato dei prossimi tamponi. Gli esiti dei prossimi test potrebbero condizionare lo svolgimento della stagione. La Serie A non ha ancora stabilito un limite di giocatori positivi o comunque indisponibili oltre il quale una partita viene automaticamente rinviata. Il Genoa non presenterà una richiesta formale di spostare l'incontro con il Torino in cartellone sabato alle 18, ma si aspetta che lo faccia la Lega con una decisione di buon senso