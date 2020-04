La Stampa sui giocatori stranieri: "Ritorno a casa"

"Ritorno a casa". Questo il titolo a pagina 28 che La Stampa dedica a qui giocatori della Serie A che hanno lasciato l'Italia per tornare in patria dalle proprie famiglia: "Dal 4 maggio via libera agli allenamenti. Gli stranieri dell'Inter sono già a Milano, la Juve sarà la squadra più in quarantena. La Serie A richiama i suoi giocatori all'estero e si prepara a lavorare in sicurezza".