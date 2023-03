La Stampa sui giovani del Torino: "Rinnova Gineitis, ma la linea verde perde Adopo"

vedi letture

Il Torino punta forte sui giovani. I granata infatti hanno annunciato il rinnovo fino al 2026 del contratto di Gvidas Gineitis, centrocampista classe 2004 che ha esordito da titolare in Coppa Italia a San Siro contro il Milan. Non tutti i talenti del Toro, però, potrebbero fare la stessa scelta del lituano. Secondo quanto riporta La Stampa, Michel Adopo appare sempre più lontano dalla squadra di Juric. Il suo contratto scade tra 3 mesi e, per il momento, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo. Inoltre, ha diversi estimatori in A.